Траты россиян на товары для школы в августе выросли на миллиард рублей

Россияне потратили на школьные товары на маркетплейсах более 3 млрд рублей
m.dipo/Shutterstock/FOTODOM

В августе траты россиян на школьные товары на двух крупнейших маркетплейсах превысили 3 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследования сервисов «Контур.Маркет» и Moneyplace.

Отмечается, что это на 1 млрд руб. больше, чем годом назад.

«В августе 2025 по сравнению с аналогичным периодом 2024 года рост объема продаж школьных товаров составил 30,8%, рост выручки 48,4%, а средний чек подрос на 12, 64% — 410 руб. в августе 2025 года против 364 руб. в августе 2024», — уточнили аналитики.

Они рассказали, что чаще всего россияне покупали альбомы для рисования: их продажи увеличились на 532%. На втором месте находятся цветные карандаши, которых реализовали на 44,2% больше. Третье место заняли шариковые ручки ( 74,8%). А вот рюкзаков стали покупать меньше: продажи сократились на 24,8%, несмотря на не очень большое подорожание (7,2%).

На прошлой неделе экономист, старший научный сотрудник научной лаборатории «Количественные методы исследования» РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Прохоров рассказал, что подготовка к новому учебному году для студентов — это всегда значительная статья расходов, в которую входит техника и электронная литература. В среднем траты могут составить от 55 до 95 тыс. руб.

Ранее россиянам назвали три ошибки при подготовке ребенка в школу.

