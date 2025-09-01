Аналитики прогнозируют увеличение оборота рынка нефтесервиса в РФ до 3,4 трлн рублей

В этом году оборот российского рынка нефтесервиса (услуг, выполняющихся для разведки, добычи и переработки нефти) может увеличиться и составить 2,6 трлн руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков.

Согласно обзору Kasatkin Consulting, речь идет о росте на 4% по сравнению с 2024-м.

«В 2026 году оборот рынка достигнет 3,1 трлн руб., в 2027 году -— 3,4 трлн руб.», — предполагают аналитики.

По мнению партнера Kasatkin Consulting Дмитрия Касаткина, от такой ситуации в отрасли выиграют компании «большой четверки» («Бурсервис» (бывшее подразделение американской Halliburton), «Шлюмберже» (структура американской SLB), «Везерфорд» (часть американской Weatherford) и «Технологии ОФС» (экс-подразделение американской Baker Hughes) и российские компании с диверсифицированным сбытом.

Касаткин добавил, что в следующие пять лет в РФ может появиться крупная «национальная» нефтесервисная компания, доля которой составит 15–20%.

В конце августа стало известно, что президент США Дональд Трамп может «быстро» отменить санкции против России, если добьется решения конфликта на Украине. По оценке Reuters, среди вариантов американского лидера — «освобождение» замороженных российских активов, возобновление кредитования США российских банков и корпораций, а также разрешение американским нефтесервисным компаниям вернуться на нефтяные и газовые месторождения РФ.

