Россияне ответили, готовы ли доверить роботам лечить себя

В целом россияне оптимистично смотрят на применение новых технологий в медицине. Большинство считает, что виртуальная реальность может помочь в реабилитации пациентов (87%) и обучении медицинских специалистов (89%). Это показало исследование Anketolog.ru и PR-агентства Mediacom.Expert, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 19% уверены, что в ближайшем будущем искусственный интеллект заменит врачей в некоторых областях, в то время как 38% считают, что это произойдет только в диагностике заболеваний.

Россияне готовы доверить ИИ: 66% — мониторинг здоровья, 56% — хранение данных о состоянии здоровья, 40% — диагностику заболеваний.

Для 70% наличие электронной медицинской карты имеет существенное значение. При этом к онлайн-приемам врачей пациенты пока относятся настороженно, по их мнению, с доктором нужно говорить очно — 47% предпочитают личные визиты к врачу, а 16% убеждены, что виртуальный прием снижает качество помощи.

По мнению опрошенных, онлайн-консультации оптимальны для получения справок (81%), решения организационных вопросов (61%), для помощи маломобильным людям (45%), для профилактики заболеваний (43%), а также помощи в экстренных ситуациях (38%).

К виртуальным ассистентам по медучреждениям респонденты также проявляют некоторый скепсис: 53% относятся к ним нейтрально, но предпочитают общаться с людьми, 12% — отрицательно, поскольку это делает общение обезличенным.

46% положительно относятся к трансплантации искусственных органов, 49% настроены нейтрально, поскольку пока не убедились в безопасности подобных операций. 88% убеждены, что 3D-печать органов станет распространенной практикой в будущем. А 68% считают, что генетическое тестирование должно быть доступно каждому.

Чаще всего опрошенные узнают о новых технологиях в медицине и здравоохранении по телевизору (66%), на новостных сайтах (52%) и в соцсетях (51%), реже это происходит в поликлинике или больнице (21%) и от знакомых (19%).

52% убеждены, что технологии способны сделать медицинскую помощь доступнее. 47% положительно относится к мобильным приложениям для мониторинга здоровья.

Роботы-хирурги тоже пока вызывают вопросы: 32% относятся к ним положительно, 55% — нейтрально, так как пока не убедились в их эффективности.

При этом технологическая оснащенность не оказывает существенного воздействия на выбор медицинского учреждения: только 22% назвали ее ключевым фактором выбора, 55% иногда обращают на это внимание, 14% редко, а для 9% это не имеет значения.

12% безоговорочно готовы платить больше за лечение с применением новых технологий, 58% рассматривают каждый случай индивидуально, а 30% вовсе не готовы переплачивать за использование новейших технологий в лечении.

62% убеждены, что качество технологии не зависит от страны производителя, 23% предпочтут иностранные, а 15% отечественные технологии. При этом 67% пока не встречались с новыми технологиями в медицине.

Ранее робот с ИИ провел первую стоматологическую операцию на человеке.