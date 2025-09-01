В России оценили вероятность доллара по 100 рублей в 2025 году

Вряд ли курс доллара поднимется до 100 рублей к концу 2025 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Движение курса доллара к 100 рублям вряд ли возможно и реально только в случае резкого ухудшения геополитического фона или обвала нефтяных цен. Маловероятно также, что курс американской валюты удержится ниже 85 рублей к концу года. Это всего 5–6% от текущих уровней. Если ключевая ставка ЦБ опустится к 14–15% в декабре, такой сценарий видится практически неизбежным. Более того, доллар под Новый год может выйти к 90 рублям. Под занавес года, в ноябре-декабре, происходит резкий рост потребительских, корпоративных и бюджетных расходов, это сильно размывает почву под рублем», — отметил Бахтин.

На рынке Forex 27 августа курс доллара превысил 82 рубля, в моменте достигая 82,49 рубля. На межбанковском рынке котировки поднимались почти до 81 рубля, после чего откатились к уровню около 80 рублей. По данным на 29 августа, доллар торговался чуть выше 80 рублей. С начала 2025 года американская валюта подешевела к российской примерно на 29%, или 33 рубля.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев предсказал подорожание доллара.