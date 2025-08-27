«Баланс факторов — не в пользу рубля». Сколько доллар будет стоить осенью?

Курс доллара на рынке Форекс 27 августа взлетел выше 82 рублей. В моменте он поднимался до 82,49 рубля. На межбанковском рынке курс американской валюты практически дотянулся до 81 рубля, а затем откатился к 80 рублям. Экономисты и аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», зафиксировали повышение волатильности курса рубля, характерное для начала тенденции, в этот раз — ослабления рубля. По оценке аналитиков, доллар осенью будет стоить 79-90 рублей. Эксперты предположили, что тренд продолжится зимой 2025 года.

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», объяснили подорожание доллара тем, что инвесторы на финансовом рынке ожидают снижения ключевой ставки ЦБ, а спрос россиян на импортную продукцию увеличивается. Свою роль играет снижение цен на нефть. Экономисты ожидают повышенных колебаний курса рубля осенью 2025 года.

По оценке помощника депутата Госдумы, старшего преподавателя Института международных экономических связей Ильи Мосягина, доллар осенью может стоить 80-90 рублей, не исключены краткосрочные движения его курса к 95 рублям. Экономист уточнил, что такой сценарий возможен в случае усиления геополитической напряженности или ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры. В базовом сценарии (при неизменной геополитике) рубль может перейти к умеренному ослаблению, сказал «Газете.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он ожидает, что осенью доллар будет стоить от 79 до 86 рублей, евро — 92-100 рублей, юань — 11,0-11,9 рубля.

По мнению Васильева, осенью цены на нефть Brent продолжат торговаться в диапазоне $63-70 за баррель. Эксперт уверен, что российский экспорт останется стабильным.

«Экспортеры могут немного уменьшить продажи валюты из-за обнуления нормативов обязательной продажи валютной выручки. Осенью сезонно возрастает спрос на валюту для закупки импортных товаров. Поддержка рубля со стороны высоких ставок будет постепенно сокращаться. ЦБ на ближайшем заседании 12 сентября снова снизит ключевую ставку — с 18% до 16% и даст сигнал о готовности продолжить смягчение монетарной политики. На следующем заседании 24 октября Банк России снизит ключевую ставку еще до 14-15%», — отметил Васильев.

close Ключевая ставка ЦБ 18% (25.07.2025) «Газета.Ru»

В то же время в пользу рубля по-прежнему будут выступать жесткая денежно-кредитная политика, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций (сейчас на 9,2 млрд рублей в день) и сохраняющиеся ожидания на улучшение в геополитике, добавил аналитик.

По его мнению, осенью переговоры между Россией и США по урегулированию украинского конфликта и нормализации двухсторонних отношений, вероятно, будут продолжены. Любой прогресс в отношениях РФ-США может привести к новому витку укрепления рубля, и курс доллара может снизиться до 70-80 рублей.

Васильев уверен, что в случае существенного притока иностранного капитала на российский рынок курс доллара в моменте может упасть и до 60-70 рублей. Аналитик напомнил, что в 2022 году курс доллара довольно долго находился на уровнях 50-60 рублей, пока российские власти не предприняли меры для ослабления рубля.

«От крепкого рубля в первую очередь выигрывают импортеры и граждане, которые могут покупать иностранные товары дешевле. Также при крепком рубле можно ожидать более быстрого замедления инфляции и более раннего начала цикла снижения ключевой ставки. В то же время слишком крепкий курс рубля невыгоден для бюджета и экспортеров. Поэтому власти могут задействовать разные механизмы для сдерживания укрепления рубля», — сказал Васильев.

По его мнению, такими мерами могут стать словесные интервенции о нежелательности укрепления рубля, сокращение продажи валюты в рамках бюджетных операций с переходом к пополнению валюты в резервы, активный выпуск нерезидентов со счетов типа «С», ослабление ограничений на вывод капитала, снижение ключевой ставки при явном замедлении инфляции.

Что будет дальше

Эксперты уверены, что доллар продолжит дорожать зимой. Усиление бюджетных расходов в России в конце года, традиционный рост потребительского спроса и сохраняющаяся неопределенность на сырьевых рынках могут способствовать сохранению давления на рубль. Однако следует понимать, что ЦБ и правительство имеют достаточный набор инструментов для сглаживания резких колебаний, что в целом позволяет удерживать курс в управляемом коридоре.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев ожидает, что курс доллара к концу года составит 90 рублей. С ним полностью согласен директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максим Тимошенко.

«Баланс факторов смещается явно не в пользу рубля — налоговый период подходит к концу, ожидания более уверенного секвестра ключевой ставки в сентябре усиливаются, импорт оживает вместе со спросом, а показатели счета текущих операций слабеют, как это обычно и происходит в третьем-четвертом кварталах. Кроме того, над рублевыми активами снова довлеют геополитические новости — в мирных переговорах по Украине затянулась пауза, ЕС готовит очередной пакет санкций, а США дополнительно подняли пошлины в отношении Индии за экономическое сотрудничество с РФ. Еще в сентябре ждем выхода курса доллара в зону 82-85 рублей, а в конце года не удивят значения вплоть до 95 рублей», — допустил в беседе с «Газетой.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Покупать ли доллары

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», считают, что рублевые сбережения сейчас выгоднее валютных. По мнению экономистов, разумно держать лишь небольшую часть сбережений в валюте для диверсификации портфеля, особенно, если инвестор путешествует за границу или имеет другие интересы вне России. Но основную часть портфеля аналитики рекомендовали держать в рублях под высокие рублевые процентные ставки.

«Вопрос о целесообразности покупки долларов требует взвешенного подхода. Учитывая текущие регулятивные ограничения, а также сохраняющуюся доходность рублевых активов, массовые операции с иностранной валютой для широкого круга лиц остаются рискованными. Для граждан и бизнеса важнее ориентироваться на фундаментальные показатели и учитывать свои долгосрочные финансовые цели, а не краткосрочные спекулятивные движения», — отметил Мосягин.