Россиянам дали советы в свете запрета поиска экстремистской информации

Депутат Никитин: нужно доверять только официальным источникам с 1 сентября
Пресс-служба Анатолия Никитина

Россиянам нужно придерживаться трех правил из-за вступления в силу закона о запрете поиска экстремистской информации в интернете. В первую очередь, нужно доверять только официальным источникам, заявил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

В России с 1 сентября вступает в силу закон, запрещающий гуглить экстремистскую информацию. Принятый закон вводит штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов, в том числе при использовании VPN и иных средств обхода блокировок. Для граждан предусмотрен штраф в размере 3–5 тыс. рублей.
Отдельно устанавливаются санкции за рекламу VPN-сервисов: для граждан — 50–80 тыс. рублей, для должностных лиц — 80–150 тыс. рублей,
для юридических лиц — 200–500 тыс. рублей. Под «экстремистскими материалами» понимаются позиции из федерального списка Минюста и материалы, указанные в пункте 3 статьи 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности». В реестре Минюста сейчас более 5,5 тыс. записей.

«Гражданин не может знать весь этот перечень Минюста. Только в 2024 году по требованию Роскомнадзора было удалено или заблокировано более 704 тыс. интернет-страниц. Самый верный способ обезопасить себя — придерживаться нескольких правил. Например, стоит доверять только официальным источникам. Устанавливать только лицензионное ПО с функциями родительского контроля и антивирусной защитой. Критически оценивать подозрительные ссылки и запросы.
Исследования ВЦИОМ показывают: 68% граждан поддерживают очистку цифрового пространства, но ждут от властей понятных инструментов защиты», — отметил Никитин.

По его словам, властям необходимо продолжать развивать систему автоматизированной фильтрации контента и понятный механизм обжалования ограничений.

Никитин считает важным сохранить баланс между безопасностью россиян и доступом к правомерной информации. Только совместными усилиями государства и общества можно обеспечить киберпространство, свободное от угроз, заключил депутат.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время совещания с правительством 23 июля попросил главу Минцифры Максута Шадаева рассказать, как на практике будет функционировать запрет на поиск экстремистских материалов.

