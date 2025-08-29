На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новостройки в Крыму подорожали на 40%

«Ъ»: цены на новостройки в Крыму выросли на 40% за полгода
Владислав Сергиенко/РИА Новости

В первом полугодии 2025 года средняя стоимость квартир и апартаментов на первичном рынке Крыма достигла 245 тыс. рублей за кв. м, что на 40% выше уровня прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты сервиса Dataflat.ru на основе данных Росреестра.

Особенно заметен рост на Южном берегу: в Алуште цены выросли на 50%, в Ялте — на 47%.

При этом количество сделок снизилось: за шесть месяцев заключено 4,7 тыс. договоров долевого участия, что на 19% меньше, чем годом ранее. В Симферополе и пригороде активность сократилась на 37%, тогда как в Ялте — выросла на 53%.

Как пишет «Ъ», рост цен объясняется повышенным интересом туристов и инвесторов. В январе–июле полуостров посетили 3,74 млн туристов, почти половина из которых выбрала Южный берег. Покупатели из других регионов приобретают жилье для отдыха и сдачи в аренду, а арендная доходность достигает 10–13% в год.

Эксперты отмечают, что с возобновлением авиасообщения недвижимость в Крыму может подорожать еще на 20%.

21 августа кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Софья Благова спрогнозировала для «Газеты.Ru», что аренда квартир в Москве подорожает на 5–10% с августа по ноябрь.

Ранее эксперты заявили о возможном росте стоимости вторичного жилья в России.

