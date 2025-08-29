На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, как отпугнуть псевдо-приставов

Киберэксперт Ульянов: мошенников, переодевшихся приставами, можно сдать полиции
Shutterstock

О мошенниках, которые переодеваются приставами и ходят по квартирам, можно сообщить в полицию. В этом случае аферистов задержат, сказал «Газете.Ru» руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

30 июля сообщалось, что мошенники начали переодеваться в судебных приставов и ходить по квартирам. Жертве отправляют фейковое письмо от портала «Госуслуги» о проверке имущества и вымогают деньги. Так, двое мужчин-аферистов в форме приходили к москвичке. После отказа открыть дверь мошенники уехали на машине с надписью, похожей на «ФССП России».

«Полагаю, что это редкая схема, и она не получит хоть сколько-нибудь широкого распространения. Фокус с переодеваниями может угрожать физической безопасности таких «актеров». Существует вероятность того, что мошеннику не просто откажут в выполнении его требований, но и задержат. Если в жилище пытаются проникнуть незнакомые и есть основания полагать, что это злоумышленники, вызывайте полицию. Возможно, даже упоминания такого действия будет достаточно, чтобы спугнуть мошенников», — отметил Ульянов.

По его словам, случаи с «ряжеными» периодически случаются. Например, относительно популярны были обходы домов сантехниками с предложением поверки счетчиков и других ненужных услуг, но это не то же самое, что представляться сотрудниками органов федеральной власти и вымогать деньги, подчеркнул Ульянов.

Ранее россиянам объяснили, как не нарваться на мошенника-агента недвижимости.

