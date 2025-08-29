В России оценили вероятность резкого увеличения декретных выплат

Увеличение в России декретных выплат до 60% от дохода стало бы позитивным решением для молодых семей, но уверенности в его принятии на текущий момент мало. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку »Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. Он пояснил, что на эти цели нужны 5 трлн рублей.

Декретные в России предложили резко увеличить с 40% до 60% от дохода и выплачивать в период двух с половиной лет при рождении второго ребенка. А после появления третьего ребенка — до 80% и выплачивать уже три года. С инициативой, которая должна повысить рождаемость в стране, выступили в РАН 12 августа.

«Для молодых семей это, конечно, позитивное предложение. Многих при планировании детей останавливает угроза падения уровня жизни: супруга надолго выпадает из карьеры, приходится сидеть с детьми, а страховые выплаты по уходу за ребенком (и так не огромные) длятся лишь полтора года. Отдать ребенка в ясли в таком возрасте практически не реально. При этом одному работающему человеку прокормить себя и еще троих (жена плюс двое детей) тоже непросто, особенно если нет собственного жилья в том городе, где живет молодая семья. Но есть большие сомнения, что предложение будет принято», — отметил Селезнев.

По его словам, дефицит федерального бюджета летом достиг почти 5 трлн рублей. Это рекорд за всю новейшую историю. Селезнев не представляет, какие аргументы нужно представить сейчас Минфину, чтобы ведомство согласилось увеличить соцвыплаты на детей в 2,5 раза. По словам финансиста, на эти цели в бюджете уже зарезервированы 2 трлн рублей в год. 5 трлн рублей (если бы приняли проект) — это больше расходов на всю медицину и все образование в стране вместе взятые, констатировал эксперт.

