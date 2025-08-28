На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские металлурги сообщили об улучшении логистики поставок

Металлурги РФ отметили улучшение ситуации с логистикой поставок их продукции
true
true
close
Александр Коркка/РИА «Новости»

Представители металлургических компаний России констатировали улучшение ситуации с логистическими цепочками поставок продукции как на внутренний рынок, так и на экспорт. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости экономики.

Заседание под председательством вице-премьера Александра Новака было посвящено обсуждению текущей ситуации в металлургической отрасли. Отраслевые компании подтвердили эффективность ранее принятых подкомиссией решений по оптимизации логистики.

«Представители отраслевых компаний отметили улучшение ситуации в области логистики бесперебойных поставок продукции металлургического сектора на внутренний рынок и на экспорт», — говорится в официальном сообщении.

В июне гендиректор «Северстали» Александр Шевелев на полях Петербургского международного экономического форума допустил остановку некоторых металлургических производств для стабилизации предложения.

Ранее глава совета директоров сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь» Алексей Мордашов рассказал о своей самой большой ошибке в бизнесе.

