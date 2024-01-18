Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лукашенко рассказал о судьбе бывшего McDonald's в Белоруссии

Лукашенко рассказал об импортозамещении в Белоруссии на примере McDonald's

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как именно работало импортозамещение после ухода сети ресторанов McDonald's («Макдональдс») из страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы никого не держали, но и не выгоняли. «Но это же McDonald's... И пошли ко мне ходоки: «Мы не сможем… Булочку, там, пополам разрезать и впихнуть туда колбасу или мясо не можем, картошка фри — и это мы не можем. Ничего не можем». Думаю, дай-ка я проверю, можем мы или не можем», — процитировала пресс-служба главу государства.

Сейчас 25 ресторанов бывшего McDonald's в Белоруссии работают, и у сети появился частный инвестор. В апреле 2022 года компания «КСБ Виктори Рестораны», которая управляет сетью McDonald's в Белоруссии, сообщила о начале работы под новым брендом Mak.by.

До этого Лукашенко заявил о планах продажи ресторанов McDonald's в Белоруссии.

Ранее гендиректор McDonald's сообщил о влиянии войны Израиля с ХАМАС на корпорацию.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами