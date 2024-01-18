Лукашенко рассказал о судьбе бывшего McDonald's в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как именно работало импортозамещение после ухода сети ресторанов McDonald's («Макдональдс») из страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы никого не держали, но и не выгоняли. «Но это же McDonald's... И пошли ко мне ходоки: «Мы не сможем… Булочку, там, пополам разрезать и впихнуть туда колбасу или мясо не можем, картошка фри — и это мы не можем. Ничего не можем». Думаю, дай-ка я проверю, можем мы или не можем», — процитировала пресс-служба главу государства.

Сейчас 25 ресторанов бывшего McDonald's в Белоруссии работают, и у сети появился частный инвестор. В апреле 2022 года компания «КСБ Виктори Рестораны», которая управляет сетью McDonald's в Белоруссии, сообщила о начале работы под новым брендом Mak.by.

До этого Лукашенко заявил о планах продажи ресторанов McDonald's в Белоруссии.

Ранее гендиректор McDonald's сообщил о влиянии войны Израиля с ХАМАС на корпорацию.