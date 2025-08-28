Американская нефтяная компания отказалась отвечать на заявление о ее планах вернуться в РФ

ExxonMobil не комментирует сообщение WSJ о планах компании вернуться в РФ

Американская компания ExxonMobil отказалась комментировать статью газеты The Wall Street Journal (WSJ), в которой говорится об обсуждении компанией возвращения на российский рынок. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы не комментируем [это]», — заявил представитель ExxonMobil, отвечая на вопрос агентства.

По данным WSJ, ExxonMobil планирует вернуться в проект «Сахалин-1» после урегулирования российско-украинского конфликта. В последние недели гендиректор компании Даррен Вудс обсуждал этот вопрос в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

Exxon Mobil Corporation — одна из крупнейших нефтяных компаний в мире. До ухода из России в 2022 году Exxon управляла проектом «Сахалин-1» и владела 30% акций наряду с «Роснефтью», а также японскими и индийскими компаниями, которые до сих пор участвуют в проекте. Однако позднее доля Exxon была переведена в собственность государства.

15 августа российский президент Владимир Путин дополнил указ положениями, которые определяют условия, при которых участник консорциума, чья доля ранее была отчуждена, может вернуться обратно в его состав.

Ранее Песков заявил об отсутствии признаков возвращения бизнеса США в Россию.