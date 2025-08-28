На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне перед 1 сентября заинтересовались цветами в горшках

«Ъ»: стоимость цветов перед 1 сентября выросла на 16,8%
true
true
true
close
Yulia Mazhan/Shutterstock/FOTODOM

Расходы россиян на цветы в конце августа выросли на 16,8% по сравнению с прошлым годом и составили 3,8 тыс. руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса Flowwow.

«Авторские букеты (композиция из нескольких видов цветов) выросли в цене в среднем на 15,5%, до 3,84 тыс. руб. Монобукеты подорожали на 20,2%, до 3,72 тыс. руб.,» — говорится в статье.

По мнению главы отдела по привлечению и сопровождению селлеров Flowwow Вероники Перетягиной, перед 1 сентября цены могут прибавить еще 2-3%. Как отмечает «Ъ», подорожанию способствуют рост себестоимости продукции на 10–25%, связанный с увеличением расходов на удобрения, средства защиты растений, энергоносители, логистические издержи и индексацию зарплат, и высокий спрос.

В сети «Лента» обратили внимание на то, что перед учебным годом стали более популярными цветы в горшках, которые воспринимаются как более долговечный подарок. Спрос на них вырос на 40% год к году.

«Цветы остаются наиболее желанным подарком для учителей на 1 сентября — его выбирают 45% респондентов. Следом идут кондитерские изделия, канцелярия, наборы чая», — заявили во Flowwow.

На этом фоне руководитель цветочного направления ГК «Горкунов» Светлана Горкунова рассказала, что цветы на 1 сентября стали для россиян не просто формальностью, а способом выразить уважение к учителю. Все чаще жители предпочитают символичные, практичные и долговечные букеты, а не броские и пышные.

Ранее «Газета.Ru» поделилась идеями полезных, креативных и трогательных презентов для учителя.

