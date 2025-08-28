Стало известно, каким будет курс биткоина на следующей неделе

На следующей неделе курс биткоина снизится до $100,1-105,1 тыс., спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников.

«Динамика курса биткоина на будущей неделе будет во-многом зависеть от поступающих данных, в том числе по индексу деловой активности США, по числу открытых вакансий на рынке труда, по изменениям числа занятых в несельскохозяйственном секторе, по уровню безработицы США. В последнем выступлении главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоулл большое внимание уделялось рискам ослабления рынка труда. Финансовые рынки продолжают переоценивать шансы на снижение ключевой ставки ФРС на сентябрьском заседании. В последнее время наблюдается охлаждение институционального спроса на биткоин, что отражается в замедлении притоков инвесторов в биткоин ETF», — отметил Решетников.

По его словам, на следующей неделе инвесторы продолжат следить за фондовым рынком США, который подходит к психологически значимой отметке в 6500 пунктов. На горизонте ближайших недель откат на крипторынке может продолжиться, допустил эксперт. Ближайшие ориентиры по курсу биткоина — $105,1 тыс., следующий ориентир — $100,1 тыс., заключил Решетников.

По данным Coindesk, курс биткоина 27 августа превышал $111 тыс. С начала 2025 года биткоин подорожал примерно на 127,6% или на $16,58 тыс.

