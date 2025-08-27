В РСТ объяснили резкий скачок цен на отели в Сочи

Рост цен на проживание в четырех и пятизвездочных отелях Сочи связан с тем, что их в курортном городе на сегодняшний день слишком мало. Соотношение спроса и предложения привело к наблюдаемым сегодня колебаниям стоимости гостиниц, заявил НСН президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Напомним, «Газета.Ru» сообщала, что, по данным аналитиков системы Турвизор, стоимость проживания в пятизвездочных отелях на самом популярном российском курорте в среднем в два раза больше, чем в Египте, Турции или ОАЭ. Средняя стоимость отеля категории 5* в Сочи в августе составляла 197 тысяч рублей за неделю с проживанием двух взрослых. Для сравнения стоимость отелей с аналогичными параметрами в турецкой Аланье составила 117 тысяч, в египетских Шарм-эль-Шейхе и Хургаде — 108 тысяч и 99 тысяч рублей соответственно.

Уманский подчеркнул, что основная причина этому заключается в том, что в городе насчитывается не более десяти пятизвездочных отелей, и, соответственно, цены в них на фоне высокого спроса могут быть очень высокими.

«При этом спрос на такие гостиницы повышается многократно, если в городе проводится какое-то крупное мероприятие, — подчеркнул эксперт. — Цены, вообще, могут быть любыми, если это последние номера».

Он также отметил, что сравнивать цены на отели в российском курортном городе с Турцией некорректно, так как речь идет о целой стране, где размещается несколько сотен отелей уровня пять звезд. Причем в выходные дни, когда загрузка отелей в Сочи повышается, стоимость на номера также растет, заключил Уманский.

