Стало известно, сколько россияне тратят на лечение питомцев

Каждый девятый опрошенный россиянин (11%) тратит на лечение своего питомца более 50 тыс. рублей в год. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

12% респондентов тратят до 5 тыс. рублей, 17% — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, 26% — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, 21% — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. При этом 13% респондентов вкладывают в здоровье своих питомцев от 30 тыс. до 50 тыс. рублей в год.

Основные статьи расходов на животных включают прививки (62%), обработку от блох, клещей и паразитов (58%), стерилизацию или кастрацию (41%). Около 35% владельцев регулярно водят питомцев на профилактические чекапы, почти треть (29%) оплачивают чистку зубов и специализированный уход за шерстью. Кроме того, 19% респондентов сталкивались с необходимостью экстренных операций, а 15% несут регулярные расходы на лечение хронических заболеваний — от сердечных патологий до проблем с суставами.

Заметны региональные различия в тратах: в Москве и Санкт-Петербурге владельцы животных тратят в среднем 25–30 тыс. рублей в год, в регионах суммы обычно не превышают 10–15 тыс. рублей. При этом структура расходов схожа: преобладают обязательные процедуры и профилактические осмотры.

Несмотря на значительные траты, спрос на страховую защиту питомцев остается ограниченным. Только около 6% опрошенных россиян оформили полис для своих животных, тогда как полисы добровольного медицинского страхования для себя имеются у 21% респондентов. Такая низкая доля объясняется сочетанием факторов: рынок pet-страхования в России развивается слабо, многие владельцы либо не знают о такой возможности, либо сталкиваются со строгими возрастными ограничениями страховых программ.

Расходы россиян на собственное медицинское обслуживание выглядят скромнее, чем траты на лечение питомцев. 23% тратят на медицинские услуги не более 5 тыс. рублей в год, 31% — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, 25% — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. В диапазоне 20–30 тыс. рублей находятся расходы лишь 11% респондентов. Более существенные траты встречаются значительно реже: от 30 тыс. до 50 тыс. рублей тратят только 6% россиян, а суммы выше этого порога встречаются лишь у 4% опрошенных.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

