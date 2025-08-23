Россиянам рассказали, почему нельзя кормить животных сырым мясом с рынка

Кормление домашних животных (особенно кошек и собак) сырым мясом, купленным на рынке, может быть опасно, рассказал «Газете.Ru» доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

«Сырое мясо может содержать патогенные бактерии (сальмонеллу, кишечную палочку, листерии), которые вызывают тяжелые отравления у животных и даже у людей, контактирующих с питомцем. Непроверенное мясо может быть заражено яйцами гельминтов или простейшими (например, токсоплазмами), что приводит к глистным инвазиям и другим заболеваниям. Сырое мясо без дополнительных добавок (костей, субпродуктов, витаминов) не обеспечивает животное всеми необходимыми питательными веществами, что может вызвать дефицит кальция, таурина (у кошек) и других элементов», — объяснил он.

Мясо с рынка часто не проходит санитарную проверку, в отличие от специализированных кормов или продукции, предназначенной для животных. Если вы придерживаетесь натурального питания для питомца, мясо нужно покупать у проверенных поставщиков (лучше специальные мясные продукты для животных).

«Необходимо замораживать мясо на 2–3 дня перед употреблением для уничтожения части паразитов. Важно также комбинировать с другими компонентами (овощи, витаминные добавки) для сбалансированного рациона. Либо проконсультироваться с ветеринаром для подбора безопасного меню. Соблюдение этих правил минимизирует риски для здоровья животного», — резюмировал эксперт.

