Власти Севастополя выплатят всем детям по 5 тысяч рублей

Развожаев: в Севастополе детям выплатят по 5 тысяч рублей для подготовки к школе

Власти Севастополя выплатят всем детям в городе в возрасте до 18 лет по 5 тысяч рублей для подготовки к новому учебному году. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Сейчас семьи собирают детей в детские сады и школы, и я принял решение — даже несмотря на ограниченные возможности нашего бюджета — обеспечить для людей такие выплаты. Уверен, что она станет хорошим подспорьем при подготовке к учебному году», — написал глава города.

Развожаев добавил, что выплаты назначат всем семьям в Севастополе, у которых есть несовершеннолетние дети. При этом средства направят вне зависимости от того, получают ли жители города какие-либо меры поддержки. Для получения единовременной выплаты нужно подать заявление через портал «Госуслуги» или в любом региональном отделении МФЦ с 25 августа по 1 октября 2025 года, отметил губернатор.

