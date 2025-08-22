На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти Севастополя выплатят всем детям по 5 тысяч рублей

Развожаев: в Севастополе детям выплатят по 5 тысяч рублей для подготовки к школе
true
true
true
close
Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

Власти Севастополя выплатят всем детям в городе в возрасте до 18 лет по 5 тысяч рублей для подготовки к новому учебному году. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Сейчас семьи собирают детей в детские сады и школы, и я принял решение — даже несмотря на ограниченные возможности нашего бюджета — обеспечить для людей такие выплаты. Уверен, что она станет хорошим подспорьем при подготовке к учебному году», — написал глава города.

Развожаев добавил, что выплаты назначат всем семьям в Севастополе, у которых есть несовершеннолетние дети. При этом средства направят вне зависимости от того, получают ли жители города какие-либо меры поддержки. Для получения единовременной выплаты нужно подать заявление через портал «Госуслуги» или в любом региональном отделении МФЦ с 25 августа по 1 октября 2025 года, отметил губернатор.

Еще до начала учебного года в школах утверждается не только расписание занятий, но и график каникул. Это позволяет родителям спланировать совместный отдых с детьми, поездки, отпуск на ближайшие месяцы. Министерство просвещения РФ выпустило рекомендации, касающиеся каникул и учебной нагрузки в общеобразовательных организациях. Когда у школьников осенние, зимние, весенние и летние каникулы в 2025/2026 учебном году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее психолог объяснила, почему ребенок может лениться в начале учебного года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами