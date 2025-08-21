Депутат рассказал, сколько можно получить по налоговому вычету в 2025 году

Россиянам стоит воспользоваться налоговыми вычетами, лимиты по которым в 2025 году стали выше. Можно вернуть средства от расходов на обучение, пенсионные взносы, благотворительность и спорт. Максимум — до 150 тыс. рублей в год, сказал «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин.

«Исключение составляет дорогостоящее лечение, там лимит не установлен. При покупке первого жилья возвращают налог с суммы до 2 млн рублей (до 260 тыс. рублей) и с ипотечных процентов до 3 млн (до 390 тыс. рублей). Льготы и вычеты оформляют через налоговую инспекцию, МФЦ, «Личный кабинет» ФНС или портал «Госуслуги». Там же можно отследить и статус заявки. Важно действовать проактивно: если на покупку недвижимости нет срока давности, то вот вернуть подоходный налог можно только за три последних года с момента обращения. Например, если вы купили квартиру в 2019 году, а оформить вычет решили в 2025-м, то сможете вернуть себе налог за 2024, 2023 и 2022 годы», — отметил Никитин.

Он призвал учитывать этот факт при планировании семейного бюджета с учетом новой прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), где ставки варьируются от 13 до 22% в зависимости от уровня дохода. Поэтому если у вас за последние годы выросла зарплата, то и вычет, соответственно, тоже будет выше, подчеркнул депутат.

По его словам, осенью 2025 года наступает период активной уплаты налогов. В ближайшие месяцы ключевые даты: 28 августа, 5 и 29 сентября — уплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а 15 сентября — страховые взносы на травматизм. Но у некоторых групп населения есть возможность сократить платежи, уточнил Никитин. По его словам, среди физических лиц послабления получают ветераны, инвалиды, многодетные семьи и другие льготные категории.

