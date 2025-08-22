На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, чем чреваты публичные заявления об усталости на работе

Эксперт Роскачества Ганькина: давление на шефа усталостью снижает его доверие
true
true
true
close
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

В российской трудовой культуре закрепилась новая тенденция — сотрудники на работе публично хвастаются своей усталостью и используют ее как аргумент для повышения зарплаты и давления на работодателя, сказала «Газете.Ru» директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. По ее словам, в долгосрочной перспективе это может снизить доверие работодателя и эффективность сотрудника.

Если усталость подается в форме претензии, а не конструктивной обратной связи, это может восприниматься как давление и вызывать защитную реакцию у работодателя, пояснила эксперт. По ее словам, шантаж и манипуляции — это токсичный вид коммуникации, который обычно не приводит к грамотному решению вопроса. Ганькина добавила, что в долгосрочной перспективе подобное поведение работника снижает доверие и может повлиять как на его эффективность, так и на атмосферу в организации. По мнению Ганькиной, куда эффективнее выстраивать открытый и аргументированный диалог, где усталость не воспринимается как инструмент для «успешных» переговоров и давления на работодателя. Важно не просто сообщать о проблеме, а приходить с конкретными предложениями по улучшению ситуации, заключила эксперт.

«Публичный крик россиян об усталости как аргумент в общении с работодателем стал отражением новых трендов трудовой культуры. Это можно связать с тем, что такой подход активно транслируется в социальных сетях, к сожалению, иногда в искаженном виде. С одной стороны, такая стратегия действительно может стать сигналом для работодателя о том, что сотрудники устали, выгорают, не чувствуют поддержки и ищут признания своих усилий. Плюс подхода в том, что он вскрывает скрытую напряженность и может инициировать диалог об изменении условий труда, перераспределении задач или повышении компенсации. Это отличная практика открытого общения работника и клиентоориентированной компании, так как если сотрудник спокойно делится тем, что чувствует, это позволяет быстро реагировать на триггеры», — отметила Ганькина.

О том, что россияне публично хвастаются своей усталостью и давят на работодателя, иначе говоря, страдают синдромом злорадного выгорания, стало известно 13 августа.

Ранее россиян поймали на скрытом поиске работы.

