В Китае могут разрешить оборот обеспеченных юанями стейблкойнов

Власти КНР рассматривают возможность легализации использования стейблкойнов (общее название криптовалют, обеспеченных национальными валютами и высококачественными ценными бумагами), обеспеченных юанями. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам источников, Государственный совет КНР в текущем месяце планирует рассмотреть и, возможно, одобрить план, направленный на стимулирование мирового оборота юаня, в том числе за счет использования стейблкойнов.

За реализацию данного плана, наряду с другими ведомствами, будет отвечать Народный банк Китая (НБК), выполняющий функции центрального банка страны, а в качестве основных городов для ускоренного осуществления плана рассматриваются Гонконг и Шанхай.

В августе текущего года Гонконг стал одним из первых мировых рынков, где деятельность эмитентов стейблкойнов, обеспеченных фиатными валютами, подлежит регулированию. В то же время, в Шанхае ведется работа по созданию международного операционного центра для цифрового юаня.

