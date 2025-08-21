На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У россиян будет возможность отслеживать перемещения детей в 2ГИС

2ГИС добавил в сервис «Друзья на карте» специальный режим для детей. Теперь родители могут в реальном времени видеть местоположение ребенка, уровень заряда его телефона, получать уведомления о входе и выходе из заданных зон (например, школа или дом) и просматривать историю маршрутов, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе 2ГИС.

Подключение доступно только для аккаунтов детей младше 14 лет. После активации ребенок не сможет отключить передачу данных, удалить родителя из списка или отвязать учетную запись. Родителям также приходят уведомления, если устройство выключено, потеряло связь или ребенок добавил нового друга.

Детский профиль сохраняет все ключевые возможности 2ГИС — маршрутизацию, отображение прибытия, виджет с временем до встречи. На карте ребенок выделяется отдельным маркером, что позволяет быстро найти его среди других контактов.

В ближайшее время появится также история перемещений: она позволит отслеживать привычные маршруты и замечать отклонения. Доступ к этим данным получит только родитель.

Функция бесплатна и уже работает в обновленной версии приложения на iOS и Android.

2ГИС — это картографический сервис и электронный справочник организаций. Сервис присутствует почти в 1 500 городах России и других странах (Италия, Чехия, Казахстан и др.). Приложение работает без ограничений на территории РФ.

Ранее в Appfox посоветовали договориться о месте встречи с родными на время отключения интернета.

