Россиянам рассказали, как подготовиться к отключению мобильного интернета

Appfox: нужно договориться о месте встречи с родными на время отключения интернета

Россиянам стоит заранее обсудить с близкими «план Б» на случай, если мобильный интернет пропадет. Это может быть договоренность о встрече в определенной локации, известной обеим сторонам, сказал «Газете.Ru» генеральный директор студии digital-разработки AppFox Вячеслав Богаткин.

«Если внезапно пропал мобильный интернет, а с ним и возможность связаться с близкими через мессенджеры или соцсети, важно действовать по заранее продуманному плану. В таких ситуациях помогает подготовка и четкие договоренности. Во-вторых, полезно завести второй номер от другого оператора — не всегда отключения затрагивают все сети. Также можно пользоваться SMS как резервным каналом связи. Помимо этого, стоит подготовить краткий список экстренных номеров, который можно сохранить в телефоне и продублировать на бумаге в кошельке или сумке. Это не только номера близких, но и друзей, которые могут быть на связи с нужным человеком, если вы не можете дозвониться напрямую», — отметил Богаткин.

По его словам, когда пропадает интернет, мобильное банковское приложение становится бесполезным: не загрузить баланс, не перевести деньги, не оплатить покупки. Богаткин уточнил, что особенно уязвимы в этой ситуации те, кто полностью полагается на бесконтактную оплату через смартфон.

«В таких случаях важно иметь резервный план. Самое очевидное решение — физическая карта. Даже при отсутствии связи у клиента, терминалы в магазинах продолжают работать, если они подключены к проводному интернету. Стоит также заранее узнать и сохранить USSD-команды, с помощью которых можно управлять счетом (например, через *900 у Сбербанка). Неплохо записать и номер горячей линии банка, чтобы при необходимости можно было быстро позвонить и получить помощь. Ну и, конечно, в условиях нестабильной связи всегда полезно иметь хотя бы небольшую сумму наличными. Многие банкоматы продолжают работать, поскольку подключены к стабильной проводной сети. Через них можно снять деньги с карты», — уверен эксперт.

Он добавил, что приложения вроде Яндекс Карты, MAPS.ME, 2ГИС позволяют заранее скачать карты конкретных городов в телефон, и они будут доступны без интернета. Обязательно проверьте: загружена ли нужная область, работает ли поиск по адресам и объектам без интернета.

Богаткин посоветовал сканировать и сохранить в защищенных заметках или в PDF-ридере основные документы: паспорт, СНИЛС, ИНН, водительское удостоверение, полис ОМС и т.п. Храните их в локальной памяти, а не только в облаке, иначе без интернета они будут недоступны.

«Если вы планируете поездки, заранее сохраняйте билеты, брони и пропуска в формате PDF или скриншотами. То же самое касается цифровых пропусков, QR-кодов, абонементов в транспорт или спортзал — без интернета доступ к ним может быть заблокирован. Заведите локальную заметку или файл с краткой медицинской картой: группа крови, аллергии, хронические заболевания, принимаемые лекарства, номер страховой и контакт экстренного доверенного лица. Это может оказаться критично в случае госпитализации или помощи от незнакомых людей», — рекомендовал Богаткин.

Он также посоветовал создать отдельную заметку с телефонами: близких, соседей, врача, аварийных служб, дежурного по дому, техподдержки банка. Все они должны быть доступны и без интернета.

Богаткин рекомендовал сохранить скриншоты или заметки с расписанием поездов, автобусов, пересадок, планом поездки или экскурсии. Это особенно важно в незнакомом городе или в командировке, когда вы не можете «погуглить» маршрут.

Эксперт призвал убедиться, что ваши заметки, напоминания и задачи синхронизированы и доступны без подключения. Некоторые приложения по умолчанию работают только онлайн, поэтому используйте аналоги с локальным хранилищем. По его словам, чем лучше заранее проработан резервный сценарий, тем меньше паники в момент отсутствия связи.

Ранее в Кремле объяснили, что отключения мобильного интернета связаны с угрозой от Киева.