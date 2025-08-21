Россияне ринулись за ипотекой

Число заявок на получение ипотеки на вторичное жилье в России выросло на 26%

В апреле — июне количество заявок россиян на получение ипотеки для покупки новостроек выросло на 12% по сравнению с первым кварталом, а вторичного жилья — на 26%. Об этом говорится в исследовании, проведенном Банком ДОМ.РФ и финансовым маркетплейсом «Сравни», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

«Снижение ключевой ставки — с 20% до 18% — позволит реализовать часть отложенного спроса на ипотеку. Однако речь здесь скорее идет об альтернативных сделках на вторичном рынке, которые позволяют приобрести новое жилье с небольшой доплатой, на которую оформляется ипотека, а основная сумма на покупку формируется за счет продажи уже имеющейся квартиры», — отметила руководитель продукта Ипотека в «Сравни» Екатерина Сташкова.

По данным исследования, средний чек ипотеки остается практически неизменным, с небольшим снижением на 1% во втором квартале — до 3,8 млн рублей. Средний размер первоначального взноса в апреле — июне составил 25,6%.

Кредиты с наибольшим средним размером первоначального взноса во втором квартале 2025 года брали в Камчатском крае и Ханты-Мансийском автономном округе (32,7%), Москве (31,7%), Новгородской (29,1%) и Калининградской (28,9%) областях. Среди регионов с наибольшим показателем первоначального взноса вошли также Курганская (28,9%), Орловская (28,6%), Тамбовская (26,7%) области, Санкт-Петербург (25,5%) и Псковская область (25,1%).

«Чем выше сумма, которую клиент готов внести на старте, тем более выгодные условия кредита он может получить. Также крупный первоначальный взнос снижает общую долговую нагрузку и размер ежемесячных платежей, делая обслуживание кредита более комфортным в долгосрочной перспективе. Важно, что и после получения кредита заемщик всегда может направить высвободившиеся средства на частичное досрочное погашение без каких-либо комиссий», — сказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Согласно статистике Единой информационной системы жилищного строительства, ставки по ипотеке в России сейчас находятся в диапазоне от 18,49% до 29,9%.

