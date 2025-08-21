На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянок призвали не ждать быстрого удвоения выплаты на погашения ипотеки

Финансист Селезнев: не стоит ждать быстрого удвоения выплаты на погашения ипотеки
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Многодетным россиянкам не стоит ждать повышения удвоения выплаты на погашения ипотеки в ближайшее время, лучше обратиться за полагающейся сейчас суммой в 450 тыс. рублей, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Есть вероятность, что идея окажется непроходной. У нас в стране более 600 тыс. многодетных семей, из которых почти 500 тыс. еще не пользовались выплатой, так что речь идет о поддержке на сумму более 200 млрд рублей. Мне сложно представить, чтобы такие инициативы быстро и без каких-либо оговорок принимались. Наверняка будут дополнительные условия получения денег. Очевидно, что это хорошие деньги, и они бы помогли многим, но я бы не особо рассчитывал. Лучше взять те 450 тыс. рублей, которые сейчас дают, и не ждать роста лимитов», — сказал Селезнев.

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Известиями» на ПМЭФ-2025 сообщил, что размер господдержки для многодетных семей по ипотеке могут увеличить вдвое. Сейчас предусмотрена выплата 450 тыс. руб., однако в Госдуму уже внесен законопроект о ее повышении. По словам депутата, инициатива находит поддержку, и при формировании бюджета на следующий год в документе может появиться новая сумма — до 900 тыс. рублей. Такой шаг, отметил Аксаков, станет дополнительным стимулом направлять средства на досрочное погашение кредитов.

Ранее эксперт сообщил о новой ежегодной выплате для семей с детьми.

