На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ТПП оценили логистический коллапс у Ozon

Глава ТПП РФ Катырин ожидает отток покупателей с Ozon из-за коллапса с логистикой
close
Wikimedia Commons

Логистический коллапс у Ozon спровоцировал дефицит кадров, заявил «Газете.Ru» президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. Он не исключил отток покупателей у маркетплейса.

«Ситуация с логистическими сложностями на складах Ozon связана, прежде всего, с сокращением персонала после отказа от аутсорсинга: с августа компания полностью перешла на собственную платформу найма. При этом объем заказов летом оказался высоким, что привело к дефициту кадров и сбоям в приемке и отгрузке товаров. Нагрузка на склады возросла, а часть сотрудников не вышла на смену — это и стало триггером цепной перегрузки, очередей из фур и задержек заказов. Если в ближайшие недели Ozon не восполнит дефицит персонала и не усилит складскую инфраструктуру, то задержки могут продолжиться — особенно с приближением осеннего сезона. Потери уже очевидны: это и упущенные продажи, и возвраты за счет продавцов, и возможный отток покупателей», — отметил Катырин.

По его словам, покупателям в этой ситуации важно знать свои права: они могут рассчитывать как минимум на возврат денег за недоставленный товар, а при желании — добиваться и положенной компенсации за задержку, хотя для этого, возможно, придется проявить настойчивость.

Ранее стало известно, как долго продлится коллапс на складах Ozon.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами