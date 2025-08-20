Стало известно, как долго продлится коллапс на складах Ozon

Коллапс логистической системы Ozon стал следствием совокупности управленческих просчетов и операционных ошибок. Ключевой причиной форс-мажора был резкий переход ретейлера на собственную кадровую платформу Ozon Job с полным отказом от услуг аутсорсинговых компаний с 1 августа 2025 года. Об этом «Газете.Ru» заявил помощник Депутата Госдумы, старший преподаватель института международных экономических связей Илья Мосягин. По его прогнозу, ситуация вряд ли стабилизируется в перспективе одного-двух месяцев.

«Это привело к массовому оттоку опытных складских специалистов, которые не перешли в новый формат работы, а новички оказались не готовы к обработке текущих объемов. Ситуацию усугубила экспансия постоплатной системы на новые категории товаров, спровоцировавшая волну недобросовестных заказов — покупатели стали оформлять десятки позиций одновременно с последующим отказом от большей части, что увеличило нагрузку на склады и транспортную сеть.

В среднесрочной перспективе (один-два месяца) полная стабилизация ситуации с Ozon маловероятна», — отметил Мосягин.

Он добавил, что Ozon уже заявил о привлечении дополнительного персонала и перенаправлении товаропотоков, однако системные проблемы требуют более глубокой перестройки процессов. Критически важным будет восстановление кадрового баланса на складах и пересмотр механизма постоплаты для снижения количества «бумажных» заказов, подчеркнул экономист.

По его словам, Ozon понесет убытки от логистического коллапса: прямые убытки компании включают не только операционные потери от простоя фур (до 5 тыс. рублей в сутки за рефрижератор) и компенсаций покупателям, но и репутационный ущерб.

«Только на этой неделе массовые отмены заказов и оплата двусторонней логистики ложатся на продавцов многомиллионными убытками. В долгосрочном плане возможно снижение доверия к платформе, что может отразиться на инвестиционной привлекательности — вместе с тем стоит помнить, что по итогам 2024 года чистый убыток Ozon уже достиг 59,4 млрд рублей», — уточнил Мосягин.

Он рекомендовал покупателям, столкнувшимся с задержками, незамедлительно обращаться в службу поддержки Ozon для уточнения статуса заказа. Согласно позиции Ozon, маркетплейс берет на себя обязательства по компенсациям при подтверждении сбоев, напомнил экономист. Однако в условиях текущего кризиса сроки рассмотрения образов могут быть увеличены, допустил Мосягин. Он посоветовал россиянам фиксировать все коммуникации с платформой и при необходимости запрашивать письменные подтверждения переносов сроков поставки.

«Данная ситуация отражает системные риски агрессивной оптимизации в высоконагруженных логистических системах. Требуется не только оперативное восстановление процессов, но и пересмотр стратегии управления цепочками поставок, включая более сбалансированное внедрение новых финансовых инструментов постоплаты и создание кадрового резерва для ключевых операций», — заключил экономист.

У Ozon 20 августа возникли серьезные перебои с работой складов в Москве и Санкт-Петербурге: заказы массово задерживаются, продавцы несут убытки, а грузовики с товаром простаивают в очереди по несколько суток — иногда до пяти дней. Схожая ситуация наблюдается и в ряде регионов: склады переполнены, вывоз продукции тормозится, а новые партии принять невозможно. У ворот образуются пробки из сотен фур, при этом доступные слоты для отгрузки открываются только после 3 сентября и далее. Часть покупателей отменяет заказы, а расходы по возвратам ложатся на продавцов. Причиной называют кадровый дефицит: с 1 августа маркетплейс прекратил пользоваться услугами аутсорсинговых компаний и перешёл на подбор персонала через собственную рекрутинговую платформу.

