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В Ozon заявили, что фото мужчин в чулках в отзывах — единичный случай

В Ozon согласились, что в отзывах не нужны фотографии мужчин в чулках
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Максим Богодвид/РИА Новости

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина пожаловалась на фотографии мужчин в чулках в отзывах на Ozon. В пресс-службе самого маркетплейса «Газете.Ru» заявили, что таких фотографий действительно не должно быть в отзывах — и их уже удалили.

«Мы серьезно относимся к модерации пользовательского контента на Ozon — согласны, что эти фотографии не должны были появиться на площадке, они уже удалены. Наши правила запрещают публиковать непристойные изображения в отзывах: появление таких фото — единичный случай, на Ozon четко выстроен процесс модерации контента», — сказали там.

В пресс-службе маркетплейса добавили, что изображения проверяются автоматически, а иногда вручную.

«Все изображения мы автоматически проверяем на этапе загрузки с помощью алгоритмов ИИ, а отзывы на товары некоторых категорий — например 18+ — проверяются вручную. Если непристойный контент все же попадает на площадку, мы оперативно удаляем его по жалобам», — сказали там.

До этого Екатерина Мизулина выложила фотографии с голыми мужчинами в отзывах на Ozon — их прислали подписчики. Среди них есть фото отражения голого мужчины в телевизоре, мужчины в чулках и мужчины в рубашке на голое тело. Общественница попросила маркетплейс удалить снимки.

Ранее россиян предупредили об опасности покупки лекарств на маркетплейсах.

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