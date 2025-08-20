Россиянам рассказали, как распознать мошенников под видом благотворительности

Главный тревожный сигнал о мошенниках для россиян — просьба перевести деньги на благотворительность на личные карты или электронные кошельки. Добросовестные фонды принимают пожертвования только через официальные банковские счета. Об этом «Газете.Ru» сказала попечитель фонда «Пари и Побеждай» Алина Лебедева.

«Еще один признак мошенничества — требование внести сразу существенную сумму, например от 1 тыс. рублей. Настоящие фонды ценят любую помощь, даже самую маленькую. Опасаться стоит и тогда, когда от вас просят отправить СМС, пройти «верификацию» или совершить другие странные действия ради доступа к информации о сборе. Часто это делается для кражи денег или личных данных», — отметила Лебедева.

Эксперт посоветовала всегда проверять фонд в реестре Минюста — это можно сделать на сайте ведомства. Лебедева подчеркнула, что у настоящих организаций есть регистрация, официальный сайт и открытые отчеты. Сотрудники надежных организаций легко отвечают на все вопросы, общаются с донорами и публикуют регулярные новости, добавила эксперт.

По словам попечителя, честная благотворительность всегда прозрачна. Лебедева пояснила, что в данном случае организации готовы предоставить все документы, показать, как используются средства, и ответить на любые вопросы. Если что-то вызывает у вас сомнения — лучше воздержаться от перевода и обратиться за консультацией к специалистам, рекомендовала Лебедева.

