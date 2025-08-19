На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал, почему россияне не поведутся на схему с подделками «Госуслуг»

Киберэксперт Ульянов: россияне не поведутся на схему с подделками Госуслуг
true
true
true
close
Shutterstock

Число жертв среди россиян от мошеннической схемы с подделками «Госуслуг» будет невелико, потому что россияне не поведутся на просьбы аферистов передать им код, допустил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов в беседе с «Газетой.Ru». Он пояснил, что многие жители страны уже знают, что коды, приходящие на телефон, нельзя передавать третьим лицам.

26 июля сообщалось, что мошенники рассылают россиянам подделки «Госуслуг». Пользователям приходит письмо о «входе» в аккаунт из подозрительного места и номер фейковой поддержки. При передаче кода из смс незнакомому номеру доступ к аккаунту получают мошенники.

«Невозможно достоверно оценить число людей, которые бы стали жертвами этой схемы. Я надеюсь, что число их будет невелико: даже если человек откроет фейковое письмо, многие уже знают, что сами коды передавать нельзя. Понимание этого должно нарушать замысел мошенников. Опасной для жертв может оказаться мысль, что человек не передает код другому человеку, а просто вводит его в некую систему, будто это безопасно», — отметил Ульянов.

По его словам, взаимодействие с электронными системами в некотором роде проще для людей, поскольку они не испытывают постоянного психологического давления со стороны злоумышленников, как при телефонном звонке, однако доверие к автоматизированным системам может сослужить плохую службу. Правильным сценарием реагирования будет отказаться от перехода по ссылкам в сообщении, а чтобы убедиться в безопасности учетной записи — связаться с настоящей службой поддержки, сказал Ульянов. Передавать коды доступа и подтверждения нельзя ни голосом, ни вводом на сторонних сайтах, заключил эксперт.

Ранее россиянин потерял наследство от родителей и квартиру из-за мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами