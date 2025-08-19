Эксперт рассказал, почему россияне не поведутся на схему с подделками «Госуслуг»

Число жертв среди россиян от мошеннической схемы с подделками «Госуслуг» будет невелико, потому что россияне не поведутся на просьбы аферистов передать им код, допустил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов в беседе с «Газетой.Ru». Он пояснил, что многие жители страны уже знают, что коды, приходящие на телефон, нельзя передавать третьим лицам.

26 июля сообщалось, что мошенники рассылают россиянам подделки «Госуслуг». Пользователям приходит письмо о «входе» в аккаунт из подозрительного места и номер фейковой поддержки. При передаче кода из смс незнакомому номеру доступ к аккаунту получают мошенники.

«Невозможно достоверно оценить число людей, которые бы стали жертвами этой схемы. Я надеюсь, что число их будет невелико: даже если человек откроет фейковое письмо, многие уже знают, что сами коды передавать нельзя. Понимание этого должно нарушать замысел мошенников. Опасной для жертв может оказаться мысль, что человек не передает код другому человеку, а просто вводит его в некую систему, будто это безопасно», — отметил Ульянов.

По его словам, взаимодействие с электронными системами в некотором роде проще для людей, поскольку они не испытывают постоянного психологического давления со стороны злоумышленников, как при телефонном звонке, однако доверие к автоматизированным системам может сослужить плохую службу. Правильным сценарием реагирования будет отказаться от перехода по ссылкам в сообщении, а чтобы убедиться в безопасности учетной записи — связаться с настоящей службой поддержки, сказал Ульянов. Передавать коды доступа и подтверждения нельзя ни голосом, ни вводом на сторонних сайтах, заключил эксперт.

