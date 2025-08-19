На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Яндекс Драйв расширил автопарк по франшизной модели

Пять тысяч новых кроссоверов FAW добавлены в Яндекс Драйв
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Яндекс Драйв объявил о пополнении автопарка за счет пяти тысяч кроссоверов Bestune T77 производства «ФАВ-Восточная Европа», сообщает пресс-служба сервиса.

Отмечается, что это первое трехстороннее сотрудничество сервиса с автопроизводителем и франшизным партнером. Новые машины будут доступны для аренды в Москве и Санкт-Петербурге.

Первые 150 автомобилей в комплектации Prestige plus уже доступны для поездок в Москве. В скором времени в приложениях сервиса и Яндекс Go появятся дополнительные комплектации — Luxury и Prestige. Арендовать автомобили можно по стандартным тарифам: «Минуты» и «Фикс» для коротких поездок, а также «Часы и дни» для длительных маршрутов.

В компании подчеркнули, что автомобили оснащены технологиями Яндекса, обеспечивающими безопасность. Каждый кроссовер оборудован телематикой сервиса и сотней датчиков, которые способствуют аккуратному вождению. Ежедневное обслуживание машин, включая заправку, мойку и перегон в районы с высоким спросом, осуществляет команда Драйва. В свою очередь, техническое обслуживание и ремонт выполняет партнер сервиса.

«Драйв продолжает увеличивать число автопроизводителей и франшизных партнеров. Так сервис повышает доступность каршеринга в уже существующих географиях, а также открывает новые», — говорится в сообщении.

Напомним, в июле автопарк сервиса пополнился моделями Omoda S5 и Exeed. В мае каршеринг начал работу в Калининграде, сегодня стал доступен в Перми, а до конца августа запустится в Челябинске.

