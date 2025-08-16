На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России растет задолженность населения по ипотеке

ЦБ: задолженность россиян по ипотеке превысила 20 млрд рублей
Freepik.com

Задолженность россиян по ипотеке на начало июля составила 20,4 трлн рублей, что на 0,3% выше предыдущего месяца, сообщается в отчете Центробанка.

Проблемы у россиян возникают из-за нехватки денежных средств. Как показали результаты исследования Lеvel Group, Большинство же — 38% --признались, что средств хватает «впритык», а 23% периодически вынуждены занимать деньги.

Тем не менее, россияне продолжают брать кредиты. Как показывает отчет, кредитные организации в июне предоставили 68,7 тысячи рублевых ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 308,9 миллиарда рублей. Из них 85% выданных ипотек приходилось на программы господдержки.

Предоставление ИЖК на рыночных условиях увеличилось на 13%, до 46 млрд рублей, отмечается в обзоре.

Также сообщается, что в июне средневзвешенная ставка по ИЖК оставалась на уровне 7,5% годовых.

Исследование, которое проводил «Домклик», показало, что самой востребованной госпрограммой остается «Семейная ипотека», выдачи по которой в июле составили 159,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в России ускорили оформление сделки при помощи ИИ.

