Мать основателя Amazon умерла после многолетней борьбы с неизлечимой болезнью

Мать Джеффа Безоса, Жаклин (Джеки) Гиз Безос, скончалась в четверг после продолжительной борьбы с деменцией, сообщил основатель Amazon. Ей было 78 лет, пишет New York Post.

«Она повзрослела слишком рано — когда она стала моей мамой в нежном возрасте 17 лет. Это было непросто, но у нее все получилось»», — написал миллиардер в своем посте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Как пишет издание, Джеки Безос была одним из основателей «Фонда семьи Безос», который помогает «молодым людям полностью раскрыть свой потенциал и внести значимый вклад в жизнь общества».

У Жаклин Безос остались муж Майк, трое детей — Джефф, Кристина и Марк, одиннадцать внуков и один правнук.

