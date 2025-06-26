СМИ сообщают, что Безос может воспользоваться ссорой Трампа и Маска

Основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос может воспользоваться разладом в отношениях между президентом США Дональдом Трампом и руководителем SpaceX Илоном Маском, чтобы укрепить позиции своей компании. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что в июне у Безоса минимум дважды состоялся диалог с Трампом, а гендиректор Blue Origin Дэйв Лимп встречался с руководителем аппарата администрации президента США Сьюзан Уайлс. В рамках этих диалогов поднимался вопрос о выделении компании новых госконтрактов, а также возможности организации пилотируемой миссии к Луне до конца президентского срока Трампа.

Издание утверждает, что Безос в последние месяцы «пытался очаровать» главу Белого дома. Предприниматель даже пригласил Трампа на свою свадьбу, которая должна состояться в Венеции.

До этого сообщалось, что местные жители выразили резкое несогласие с проведением мероприятия в историческом центре Венеции. Так, в разных точках Венеции появились плакаты с надписью «Нет места для Безоса» (No room for Bezos) на мосту Риальто и баннер с перечеркнутым именем миллиардера на шпиле церкви Сан-Джорджо-Маджоре.

Ранее сообщалось, что Безос подпишет «жесткий» брачный договор с будущей женой.