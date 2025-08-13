На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российское издательство приостановило продажи книг «Благословение небожителей»

Эксмо приостановило продажи китайской новеллы «Благословение небожителей»
true
true
true
close
Комильфо

Издательство «Эксмо» приостановило продажи книг серии «Благословение небожителей» китайского автора Мосян Тунсю. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в связи с поступлением жалобы эти книги направлены на новый анализ, ведется работа с экспертами.

В издательстве рассказали, что книги китайского автора выпускались в России в отцензурированной версии с сокращениями по итогам проведенной экспертизы.

Накануне стало известно, что «Читай-город» приостановил продажи новеллы «Благословение Небожителей».

Автор «Благословения небожителей» — писательница фэнтезийных веб-новелл Мосян Тунсю. Роман издан в России в шести томах и имеет маркировку 18+ «из-за присутствия чувств между двумя мужчинами».

Книга рассказывает историю Се Ляня, наследного принца, ставшего божеством, но дважды низвергнутого с Небес. После третьего вознесения он сталкивается с могущественным демоном, который оказывается связан с его прошлым.

Ранее стало известно, что издательство «Эксмо» обратилось к магазинам с просьбой утилизировать 50 книг.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами