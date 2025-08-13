Российское издательство приостановило продажи книг «Благословение небожителей»

Издательство «Эксмо» приостановило продажи книг серии «Благословение небожителей» китайского автора Мосян Тунсю. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в связи с поступлением жалобы эти книги направлены на новый анализ, ведется работа с экспертами.

В издательстве рассказали, что книги китайского автора выпускались в России в отцензурированной версии с сокращениями по итогам проведенной экспертизы.

Накануне стало известно, что «Читай-город» приостановил продажи новеллы «Благословение Небожителей».

Автор «Благословения небожителей» — писательница фэнтезийных веб-новелл Мосян Тунсю. Роман издан в России в шести томах и имеет маркировку 18+ «из-за присутствия чувств между двумя мужчинами».

Книга рассказывает историю Се Ляня, наследного принца, ставшего божеством, но дважды низвергнутого с Небес. После третьего вознесения он сталкивается с могущественным демоном, который оказывается связан с его прошлым.

Ранее стало известно, что издательство «Эксмо» обратилось к магазинам с просьбой утилизировать 50 книг.