Стало известно, где в Москве можно снять квартиру за 45–50 тыс. рублей

Специалист Бендриков: жилье за 50 тыс. рублей можно снять на юго-востоке Москвы
true
true
true
close
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Однокомнатную квартиру с «бабушкиным ремонтом» можно арендовать в Москве за 45–50 тыс. рублей в месяц, наиболее дешевые варианты внутри МКАД расположены на юго-востоке города. Об этом «Москве 24» рассказал риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

«Это Выхино и ближайшие районы. Там однокомнатная квартира, вероятнее всего, будет расположена в старом доме», — уточнил эксперт.

По его словам, жилье в районе станции метро «Юго-Западная» обойдется примерно в 80–90 тыс. рублей. Эксперт уточнил, что в нем будет не совсем «бабушкин ремонт», но и не люкс. Бендриков напомнил, что в конце лета на фоне приезда студентов в столице традиционно повышается спрос на аренду квартир.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина до этого рассказала «Газете.Ru», что съемные квартиры в России подорожают на 10–15% в августе 2025 года по сравнению с июлем, если ситуация в экономике останется стабильной, а спрос на аренду продолжит расти. В условиях экономической нестабильности или падения доходов у населения возможен небольшой рост (2–5% или даже стагнация цен), уверена эксперт.

Ранее в Госдуме рассказали, как в России будут поддерживать студенческие семьи.

