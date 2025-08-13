Стало известно о прекращении деятельности в РФ подразделения Sony Mobile Communications

Подразделение Sony Mobile Communications в России перестало существовать. Об этом, ссылаясь на данные ЕГРЮЛ, сообщает ТАСС.

11 августа компания «Сони мобайл коммюникейшнз рус», завершив самоликвидацию, прекратила свою деятельность. Документы для ликвидации были поданы в Федеральную налоговую службу 10 октября прошлого года. «Сони мобайл коммюникейшнз рус» пыталась провести самоликвидацию еще в декабре 2023 года, но тогда ей в этом отказали.

Sony Mobile Communications, осуществляющая деятельность в сфере портативной электроники, является дочерней структурой Sony Group. Основное российское юридическое лицо Sony в России — «Сони электроникс» — пока работает.

В 2022 году дочерняя компания Sony Group, Sony Interactive Entertainment (SIE), приостановила работу PlayStation Store в России и поставки своей продукции в страну.

27 февраля сообщалось, что бывший офис Sony Pictures в России потребовал от киносетей почти 1 млрд рублей.

Ранее добывавшая в России нефть иностранная компания объявила о добровольной ликвидации.