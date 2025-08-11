Добывавшая в России нефть иностранная компания объявила о добровольной ликвидации

Акционеры ирландской PetroNeft Resources plc, ранее занимавшейся добычей нефти в Томской области, проголосовали за добровольную ликвидацию. Информация об этом опубликована на сайте компании.

На внеочередном собрании 8 августа было принято решение о завершении деятельности компании. Ликвидатором назначили Дэвида Ван Десселя, который займется распределением активов между участниками в денежной форме или другими способами.

По данным на 30 сентября 2023 года, основными акционерами являлись Natlata Partners Limited (контролируется Максимом Коробовым) — 25,7%, Ллойд Уиггинс — 14,46%, Дарья Шафтельская — 9,2%, J&E Davy — 6,6%, Seguro Nominees Limited — 5,4%.

Petroneft владела в России нефтедобывающим ООО «Линейное» (90% у компании и 10% у Belgrave Naftogas), нефтесервисной «Гранит констракшн» и ООО «Стимул-Т» (через WorldAce Investments Ltd. на паритетной основе с Oil India). В 2023 году акционеры согласовали продажу российских активов главе российского подразделения Павлу Тетякову. В его собственность перешли «Линейное» и «Гранит констракшн».

Для завершения сделки по «Стимул-Т» нужно было разрешение российских госорганов, о котором не сообщалось. «Линейное» управляет Ледовым участком (Ледовое и Черемшанское месторождения), где добыча нефти составляет около 250 баррелей в сутки и ведется в условиях истощения запасов.

«Стимул-Т» прекратило деятельность из-за спора с сибирской структурой ONGC, а в марте 2025 года в отношении компании было введено конкурсное производство. Ей принадлежит лицензия на разведку и добычу углеводородов на Тунгольском участке, включающем семь месторождений.

