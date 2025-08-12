На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ушел из жизни бывший гендиректор «Уралкалия»

Умер бывший гендиректор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов
ПАО «Уралкалий»

Умер бывший генеральный директор ПАО «Уралкалий», член совета Международной ассоциации производителей удобрений (IFA) Дмитрий Осипов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В публикации говорится, что мужчина долгое время боролся с раком. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе компании.

Осипов посвятил работе в отрасли свыше 20 лет своей жизни.

За время своей карьеры он был депутатом заксобрания Пермского края третьего созыва (в период с 2016 по 2021 годы). Экс-гендиректор избирался по округу №14.

Зимой 2020 года Осипов оставил пост директора «Уралкалия», которую занимал с 2013 года. На его место был назначен технический директор предприятия Виталий Лаук. Решение было принято для реализации производственной стратегии компании.

В 2021 году его назначили гендиректором ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», но в июне 2023 года он вернулся на пост председателя совета директоров «Уралкалия».

