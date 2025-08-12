Ушел из жизни бывший гендиректор «Уралкалия»

Умер бывший генеральный директор ПАО «Уралкалий», член совета Международной ассоциации производителей удобрений (IFA) Дмитрий Осипов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В публикации говорится, что мужчина долгое время боролся с раком. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе компании.

Осипов посвятил работе в отрасли свыше 20 лет своей жизни.

За время своей карьеры он был депутатом заксобрания Пермского края третьего созыва (в период с 2016 по 2021 годы). Экс-гендиректор избирался по округу №14.

Зимой 2020 года Осипов оставил пост директора «Уралкалия», которую занимал с 2013 года. На его место был назначен технический директор предприятия Виталий Лаук. Решение было принято для реализации производственной стратегии компании.

В 2021 году его назначили гендиректором ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», но в июне 2023 года он вернулся на пост председателя совета директоров «Уралкалия».

