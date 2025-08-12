На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме отреагировали на новость о риске банкротства у 20% застройщиков

Разворотнева отреагировала на новость о риске банкротства у 20% застройщиков
true
true
true
close
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Объем нераспроданного жилья на первичном рынке в России на фоне сокращения спроса составляет 70%, поэтому ситуация в этом секторе недвижимости остается тяжелой. Об этом заявила зампред Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева, комментируя новость о том, что почти у 20% застройщиков существует риск банкротства, передает Дума ТВ.

По ее словам, наиболее тяжелая ситуация фиксируется в регионах, поскольку маржинальность проектов в них изначально была невысокой.

«Они едва дотягивали до тех 20%, после которых банки готовы предоставлять проектное финансирование. В регионах люди в основном покупали квартиры для своего проживания с помощью ипотеки. Резкое сокращение круга получателей льготной ипотеки очень серьезно ударило по региональным проектам», — сказала Разворотнева.

При этом в крупных городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, есть высокий инвестиционный спрос, поэтому они меньше подвержены риску банкротства застройщиков. Депутат отметила, что правительство и депутаты пытаются поддержать отрасль, в том числе рассматривают идею использовать построенные квартиры для предоставления в наем.

Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в России в зоне риска банкротства находятся 19% застройщиков. По словам Хуснуллина, если ситуация с высокой ключевой ставкой продлится еще полгода, а граждане не будут «вкладываться в недвижимость», то доля таких девелоперов может превысить 30%.

Ранее в России призвали обязать застройщиков делать толстые стены ради демографии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами