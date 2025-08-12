В Госдуме отреагировали на новость о риске банкротства у 20% застройщиков

Объем нераспроданного жилья на первичном рынке в России на фоне сокращения спроса составляет 70%, поэтому ситуация в этом секторе недвижимости остается тяжелой. Об этом заявила зампред Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева, комментируя новость о том, что почти у 20% застройщиков существует риск банкротства, передает Дума ТВ.

По ее словам, наиболее тяжелая ситуация фиксируется в регионах, поскольку маржинальность проектов в них изначально была невысокой.

«Они едва дотягивали до тех 20%, после которых банки готовы предоставлять проектное финансирование. В регионах люди в основном покупали квартиры для своего проживания с помощью ипотеки. Резкое сокращение круга получателей льготной ипотеки очень серьезно ударило по региональным проектам», — сказала Разворотнева.

При этом в крупных городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, есть высокий инвестиционный спрос, поэтому они меньше подвержены риску банкротства застройщиков. Депутат отметила, что правительство и депутаты пытаются поддержать отрасль, в том числе рассматривают идею использовать построенные квартиры для предоставления в наем.

Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в России в зоне риска банкротства находятся 19% застройщиков. По словам Хуснуллина, если ситуация с высокой ключевой ставкой продлится еще полгода, а граждане не будут «вкладываться в недвижимость», то доля таких девелоперов может превысить 30%.

