Россиянам рассказали об отечественной компании, которая красит поезда «Ласточка»

RuNews24: отечественная компания BIGZONE Coatings красит поезда «Ласточка»
Павел Бедняков/РИА Новости

Современные скоростные поезда «Ласточка» покрывают отечественной краской, которую производит компания BIGZONE Coatings. Об этом в интервью RuNews24.ru рассказал ее генеральный директор Ярослав Сысоев.

«Наша компания исторически является основным поставщиком лакокрасочной продукции для современных и высокоскоростных поездов, которые производятся в России», — уточнил он.

По его словам, раньше материалы поставляли из Германии. Теперь их производят в России с использованием азиатского сырья. За два года компания достигла рекордных производственных показателей. Так, в 2024 году ей удалось изготовить 340 тонн собственного производства (против нулевой отметки в 2022-м). В ее портфеле находятся восемь продуктов, столько же — проходят финальные испытания.

6 августа руководитель АНО «УК Восточный водородный кластер» Андрей Горбунов рассказал «Газете.Ru», что водородную энергетику многие страны рассматривают как ключ к достижению нулевых выбросов. В России одним из проектов в рамках Десятилетия науки и технологий, направленных на развитие этого типа энергетики, является запуск водородного поезда в Сахалинской области. К 2035 году число таких локомотивов достигнет десяти.

Ранее сообщалось, что россиянин судится с немецкой Henkel из-за товарных знаков «Персил» и «Лоск».

