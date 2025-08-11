Россиянин судится с немецкой Henkel из-за товарных знаков «Персил» и «Лоск»

Тульский предприниматель Олег Кирюхин подал суд иск на немецкого производителя моющих средств и косметики Henkel и обвинил компанию в недобросовестной конкуренции. Такие данные «Газете.Ru» предоставили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Заявление в суд по интеллектуальным правам поступило в конце июля. По мнению Кирюхина, Henkel неправомерно использует товарные знаки «Персил» и «Лоск». Под этими брендами выпускают порошки и гели для стирки», — сообщили в сервисе.

Там уточнили, что 7 августа иск был рассмотрен и оставлен без движения до 5 сентября.

«Заявление было подано с нарушениями арбитражного процессуального кодекса: не хватает части документов. Также не в полном объеме оплачена госпошлина», — добавили в Rusprofile.

Как говорится в определении суда, так как претензии были заявлены в отношении двух товарных знаков, государственная пошлина должна быть уплачена в размере 30 тыс. рублей. Однако к исковому заявлению был приложен чек, подтверждающий уплату лишь части госпошлины — 15 тыс. рублей.

По данным Rusprofile, предприниматель Олег Кирюхин является учредителем и руководителем компании «Сфера». Фирма занимается строительством жилых и нежилых зданий. В прошлом году выручка компании составила 55 млн рублей, прибыль — 127 тысяч рублей. В чем заключалась недобросовестность немецкой корпорации по отношению к бизнесмену из Тульской области, в документах не уточняется.

