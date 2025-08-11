Состоятельные россияне назвали ключевые критерии своего высокого статуса

Состоятельным россиянам нужно ежемесячно около 500 тыс. руб. на каждого члена семьи, чтобы чувствовать себя обеспеченными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный лист НИУ ВШЭ «НЭП: Новости экономического поведения».
Участники исследования в числе ключевых показателей высокого статуса назвали транспорт премиум-класса, недвижимость и поездки за границу на отдых. Как уточняется, почти 40% респондентов считают маркером обеспеченности возможность распоряжаться своим временем.
«Особенно часто его (этот критерий. — «Газета.Ru») выделяет молодежь, что позволяет предполагать и дальнейший рост роли свободы распоряжения временем как нового измерения статуса», — говорится в информационном листе.
Аналитики отметили, что чаще всего обеспеченные граждане РФ хранят деньги в виде сбережений.
Это же исследование показало, что для нормальной жизни одного члена семьи в России, по мнению состоятельных россиян, ежемесячно необходимо около 250 тыс. руб.
