Богучанскому алюминиевому заводу исполнилось 10 лет

Богучанскому алюминиевому заводу (БоАЗ) исполнилось 10 лет, сообщает пресс-служба «Русала». В эксплуатацию предприятие было запущено 8 августа 2015 года.

Отмечается, что это первый в России алюминиевый завод, построенный совместно с гидроэлектростанцией — Богучанской ГЭС. Такая интеграция обеспечивает предприятиям экономическую и экологическую синергию.

Идея строительства каскада ГЭС на Ангаре возникла еще в 1920 году. К 1994 году объект был готов только наполовину. Возрождение проекта началось в 2005 году благодаря инициативе основателя «Русала» Олега Дерипаски, который предложил совместить достройку ГЭС с созданием нового алюминиевого завода. Таким образом ГЭС приобрела якорного потребителя электроэнергии, а завод — надежный и экологичный источник энергии.

Идея была поддержана президентом России Владимиром Путиным. В 2005 году вышел указ о завершении строительства Богучанской ГЭС. Проект стал уникальным комплексом, где металлургическое и энергетическое производства обеспечивают друг другу финансовую устойчивость и развитие.

Богучанская ГЭС была запущена в 2012 году, а БоАЗ начал работу в 2015 году. На сегодняшний день завод производит 298 тыс. тонн алюминия в год и является одним из самых экологичных и эффективных предприятий отрасли. Кроме того, предусмотрено расширение мощностей за счет второй очереди проекта, которую «Русал» сейчас проектирует.

Первый металл завод выплавил 8 августа 2015. В 2020 году завод произвел миллионную тонну алюминия, а в 2024 году достиг отметки в два миллиона.

Проект также способствовал развитию Богучанского района Красноярского края. «Русал» построил для сотрудников завода 13 многоквартирных домов, два детских сада, школу с бассейнами, больницу, парк «Мечта» и лыжную базу «Снегири». Общий объем инвестиций компании в социальную инфраструктуру составил 8 млрд рублей.