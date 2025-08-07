Стало известно об отношении россиян к обещанным Трампом пошлинам

Большинство россиян внимательно следят за новостями о торговой политике США и угрозах ввести пошлины – об этом сообщили 53,4% участников соответствующего опроса. При этом большинство из них считают угрозы американского президента Дональда Трампа не более, чем его пиар-ходом, а еще более трети посчитали, что он вмешивается в дела страны, цитирует RT результаты исследования.

О том, что сталкиваются с темой пошлин лишь периодически, сообщили 45% россиян, а вовсе не слышали об этой теме только 1,1% респондентов.

Что касается личного отношения к торговой политике Трампа, то большинство – 37,3% — сочли ее пиар-ходом политика, а еще 34,8% заявили, что это недопустимое вмешательство во внутренние дела страны. Еще 14,3% посчитали подобные угрозы обычной частью международной политики, а 10% опрошенных заявили, что им все равно.

Рассуждая на тему реализации угроз США, 36,3% респондентов отметили, что ожидают умеренное влияние пошлин. Еще 30,3% думают, что никаких существенных изменений введение очередных санкций не окажет. Негативных последствий для российской экономики ожидают лишь 22,4% опрошенных.

При этом 8,2% россиян заявили, что и вовсе ожидают позитивный эффект от введения пошлин, так как эта мера, по их мнению, простимулирует отечественное производство.

Исследование «Финансы Mail» подготовлено на основе ответов более 7 тыс. граждан России со всех регионов.

Напомним, Трамп выдвинул России ультиматум, заявив, что если конфликт на Украине не завершится за 50 дней, то он введет 100-процентные вторичные пошлины против России и стран, экспортирующих российские энергоносители. Позднее он сократил этот срок до десяти дней. Кроме того, американский лидер пообещал Киеву поставить за счет ЕС оружие, в том числе ПВО Patriot. В Совфеде заявили, что язык ультиматумов с Россией не работает, подробности – в материале «Газеты.Ru».

