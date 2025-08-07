В России запустилось деловое медиа Russian Business

В российском сегменте интернета начало работу деловое медиа Russian Business. Об этом сообщает пресс-служба нового проекта.

Главная цель издания — ответить на вопрос: как быть успешнее? Проект будет публиковать живые истории предпринимателей и топ-менеджеров: их решения, провалы, победы и взгляды на деньги.

Медиа возглавляет команда опытных медиаменеджеров, ранее работавших с проектами Альфа-Банка, СТС Медиа, Газпром-Медиа Холдинга, Setters.Media и международной сети Discovery, Inc.

«Бизнес в России — это игра без правил, и это люди, которые играют в эту игру. Смелые, свободные и дерзкие. Мы расскажем их истории и постараемся найти ответ на вопрос, в чем секрет этого успеха и как его повторить», — заявила редакция Russian Business.

Контент издание будет публиковать в нескольких рубриках: истории: личные рассказы о пути к успеху; нейропрофайлы: портреты мировых бизнес-лидеров, созданные ИИ под контролем человека; обзоры: анализ рынков и рекомендации по адаптации к изменениям; мнения: авторские колонки о трендах и событиях; новости: лаконичная сводка для тех, кому некогда листать ленту.

Материалы будут публиковаться на двух платформах: сайте и в Telegram-канале. Сайт предлагает аналитику, лонгриды и энциклопедию бизнеса. В свою очередь, Telegram-канал представляет собой самостоятельный журнал с историями, бэкстейджем и инсайтами. Контент на платформах не дублируется полностью — каждая площадка имеет свою уникальность.

В планах редакции — запуск видеопродакшена для наглядного показа историй успеха. Также на сайте появятся карточки бизнесов: структурированные досье на российские компании с фактами, цифрами и цитатами основателей.