На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России разрешили использовать деньги со счетов «С» для обмена активами

ЦБ РФ разрешил использовать деньги со счетов «С» в сделках по обмену активами
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Центральный банк (ЦБ) России разрешил использовать деньги со специальных счетов типа «С» в сделках по обмену заблокированными активами с нерезидентами. Регулятор внес изменения в режим счетов «С», где с 2022 года в ответ на санкции блокируются ценные бумаги и средства недружественных нерезидентов, пишет газета «Ведомости».

Согласно решению ЦБ, иностранец теперь сможет перевести российскому инвестору средства со своего банковского счета «С» в рамках сделки, в результате которой резидент получит право собственности на замороженные в РФ бумаги, а нерезидент – имущество, заблокированное за рубежом. Для перехода резиденту права собственности на бумаги необходимо разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Кроме того, теперь нерезиденты могут переводить резидентам полученные на свои банковские счета «С» дивиденды для исполнения перед ними обязательств по перечислению средств. Для таких переводов также понадобится разрешение властей России.

Как пояснил изданию представитель ЦБ, речь не идет о создании новых обменных механизмов. По его словам, внесенные изменения позволяют совершить списание денег со счетов «С» «в очень частных случаях» в рамках сделок по обмену заблокированными активами, одобренных правкомиссией.

Ранее сообщалось, что иностранцы продолжают выкупать у россиян замороженные на Западе активы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами