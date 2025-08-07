В России разрешили использовать деньги со счетов «С» для обмена активами

ЦБ РФ разрешил использовать деньги со счетов «С» в сделках по обмену активами

Центральный банк (ЦБ) России разрешил использовать деньги со специальных счетов типа «С» в сделках по обмену заблокированными активами с нерезидентами. Регулятор внес изменения в режим счетов «С», где с 2022 года в ответ на санкции блокируются ценные бумаги и средства недружественных нерезидентов, пишет газета «Ведомости».

Согласно решению ЦБ, иностранец теперь сможет перевести российскому инвестору средства со своего банковского счета «С» в рамках сделки, в результате которой резидент получит право собственности на замороженные в РФ бумаги, а нерезидент – имущество, заблокированное за рубежом. Для перехода резиденту права собственности на бумаги необходимо разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Кроме того, теперь нерезиденты могут переводить резидентам полученные на свои банковские счета «С» дивиденды для исполнения перед ними обязательств по перечислению средств. Для таких переводов также понадобится разрешение властей России.

Как пояснил изданию представитель ЦБ, речь не идет о создании новых обменных механизмов. По его словам, внесенные изменения позволяют совершить списание денег со счетов «С» «в очень частных случаях» в рамках сделок по обмену заблокированными активами, одобренных правкомиссией.

Ранее сообщалось, что иностранцы продолжают выкупать у россиян замороженные на Западе активы.