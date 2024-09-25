Иностранцы продолжают выкупать у россиян замороженные на Западе активы

Граждане иностранных государств продолжают выкупать в РФ замороженные на Западе активы. Об этом в беседе с газетой «Известия» рассказал замминистра финансов Иван Чебесков.

К 12 августа иностранные инвесторы выкупили около четверти предъявленных к обмену активов на сумму 8 млрд рублей. Теперь ожидается выкуп ценных бумаг на 5 млрд рублей. После сделки владельцы активов получат компенсацию их стоимости в рублях.

8 ноября 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранные ценные бумаги россиян, замороженные на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream, будут обменяны на заблокированные в РФ активы иностранцев, хранящиеся на специальных счетах типа «С», после чего россияне смогут получить компенсацию стоимости замороженных активов в рублях.

При этом Еврокомиссия запретила гражданам и компаниям из стран ЕС участвовать в обмене активами с Россией еще 25 июля 2024 года.

Ранее Европарламент призвал Евросоюз конфисковать замороженные активы России.