На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Объем двусторонней торговли между Россией и Китаем снизился

Торговый оборот Китая и России снизился на 8% за с января по июль 2025 года
true
true
true
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Объем двусторонней торговли между Россией и Китаем за январь-июль составил $125,8 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что за указанный период экспорт китайских товаров в Россию сократился на 8,5%, достигнув $56,23 млрд, а импорт российских товаров в Китай уменьшился на 7,7% и составил $69,57 млрд.

Положительное сальдо для России за первые семь месяцев 2025 года сохранилось на уровне $13,34 млрд, что примерно сопоставимо с показателями за аналогичный период 2024 года. Лишь в июле объем торговли между РФ и КНР увеличился на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцев, до $19,13 млрд. За месяц китайский экспорт вырос на 9,6%, а импорт российских товаров вырос на 7,8%.

Россия экспортирует в Китай нефть, природный газ и уголь, а также медь, древесину, топливо и морепродукты. В свою очередь Китай поставляет в Россию автомобили, электронику, промышленное оборудование и товары народного потребления.

В 2023 году товарооборот между КНР и РФ увеличился на 26,3% и достиг $240,11 млрд. В 2024 году был установлен новый рекорд — показатель двусторонней торговли превысил $244 млрд.

Ранее логисты рассказали, что стали чаще завозить в Россию из Китая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами