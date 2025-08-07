Трамп рассказал о планах Apple вложить дополнительные средства в экономику США

Трамп: Apple вложит в экономику США еще $100 млрд

Компания Apple вложит в экономику США еще $100 млрд вдобавок к уже анонсированным ранее $500 млрд. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, запись его выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Apple объявляет, что инвестирует в США $600 миллиардов долларов... в течение следующих четырех лет», — рассказал президент США.

Он добавил, что это самая крупная инвестиция, которую Apple когда-либо делала в Америке и где-либо еще.

Незадолго до этого в Белом доме подтвердили, что Трамп объявит о новых инвестиционных планах компании Apple в рамках экономической стратегии «Америка прежде всего».

В феврале компания Apple объявила о своем намерении инвестировать свыше $500 млрд в производство своей продукции в США в течение следующих четырех лет. В рамках данного пакета инвестиций Apple совместно с партнерами откроет новое современное производство в Хьюстоне, где будут собираться серверы для системы Apple Intelligence.

Ранее сообщалось, что Apple стала оказывать сильное давление на Samsung и LG из-за тарифов Трампа.